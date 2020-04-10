تشييع جنازة والدة المخرج معتز التوني بحضور نجوم الفن والإعلام.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شيعت جنازة ميرفت عبدالوهاب، أرملة الإعلامي سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، ووالدة المخرج معتز التوني وحماة الإعلامي عمرو الليثي، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.
الجنازة شهدت حضور الإعلامي عمرو الليثي، زوج ابنة المتوفية، والمنتج تامر فتحي، بيومي فؤاد، أوس أوس ، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، أحمد فتحي، محسن منصور، اوتاك، هشام ماجد، والإعلامي تامر أمين، والمنتج ايهاب طلعت وحرمه الفنانة شرين وجدي.
كما حضر النائب البرلماني علاء عابد، ياسر الطوخي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنلوجيا، ونواب رئيس الجامعة، ومجموعة من عمداء الجامعة، ومديرين الإدارات بمجموعة قنوات النهار، ونائب رئيس الشبكة، ورئيس قطاع الإنتاج.
وحضر من رجال الأعمال كل من أحمد البستاني، وأحمد أبو شقرة، وأيمن ناصر، والمهندس محمود الشامي، والمهندس مصطفي الشامي أمين صندوق نادي بلدية المحلة، اللواء عماد الدمرداش وكيل المخبارات العامة، ومجموعة من المستشارين ومحامين العموم والنائب العام المساعد، ومجموعة من رؤساء المحاكم، ومجموعه من رؤساء الجمعيات الخيرية.
وكان الإعلامي عمرو الليثي قد نعى حماته الراحلة، عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبدالوهاب، حرم المرحوم سمير التوني».
وتلقت تدوينته على العديد من تعليقات متابعيه التي تمنت لها الرحمة والمغفرة ودعت لهم بالصبر.
يذكر أن الإعلامي سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بماسبيرو، رحل عن عالمنا في شهر يوليو عام ٢٠١٨.
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