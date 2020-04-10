أليك بالدوين ينتظر مولوده الخامس من هيلاريا بالدوين.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت هيلاريا بالدوين زوجة النجم والممثل الأمريكي أليك بالدوين عن حملها، وجاء ذلك عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.

صحيفة الديلي ميل، عرضت منشور زوجة النجم البالغ من العمر 62 عاما، وكانت تظهر خلاله بفيديو، تكشف به عن منطقة بطنها في إشارة لحملها بمولودها الجديد.

كما أشارت النجمة العالمية عبر الفيديو لأنها تستمع لنبض الجنين، وقالت أنها أرادت أن تشارك العالم هذا الخبر المفرح بالنسبة لها ولزوجها النجم العالمي.

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وعلى جانب أخر، أفادت الشرطة الأمريكية، مؤخرا، بأن النجم أليك بالدوين، يواجه اتهاما على خلفية شجار بشأن مكان لانتظار السيارات في مدينة نيويورك.

صوفيا ميسون، من إدارة شرطة نيويورك، قالت في تصريحات لها وفقا لوكالة “رويترز”: إن بالدوين بطل المسلسل الكوميدي “30 روك” اعتدى على شخص ما للحصول على مكان انتظار سيارات كان كلاهما يتجه نحوه.

الشرطة أضافت، إنها ألقت القبض على بالدوين - الذي اشتهر في الآونة الأخيرة بتجسيده الساخر لشخصية الرئيس دونالد ترامب - ووجهت له تهمة الاعتداء والمضايقة،.

والجدير بالذكر أن حساب مؤسسة بالدوين نشر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال فيها الممثل البالغ من العمر 60 عاما: لا أعلق عادة على أي شيء مضلل على هذا النحو السافر مثل قصة اليوم لكن التأكيد على أنني لكمت أي شخص بسبب مكان انتظار غير صحيح.