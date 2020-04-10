كاردي بي تتعاون مع شركة عالمية لدعم العائلات المتضررة من كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعاونت النجمة والمطربة الأمريكية كاردي مع العلامة التجارية “Fashion Nova” التي تم تأسيسها في 2006، لتوفير دعم للعائلات المتضررة من أزمة كورونا، حيث تمنح 24 ألف دولار يوميا بمعدل 1000 دولار أمريكي في الساعة.

النجمة العالمية البالغة من العمر، 27 عاما، أعلنت أنها وخط الأزياء الشهير يتبرعان بمليون دولار ابتداء من يوم الأربعاء 8 إبريل حتى 20 مايو القادم 2020، وتتحول الأموال بشكل مباشر للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة.

وقال ريتشارد ساغيان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Fashion Nova “، وفقا لموقع ” TMZ “إن الناس خلال هذه الفترة يكافحون من أجل دفع الإيجار وشراء الطعام والأدوية وغيرها من الضروريات لأنفسهم ولأسرهم، ونحن نشعر جميعا بالتعاطف والاهتمام للمتضررين من فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن كاردي بي وFashion Nova “سوف يقوموان بتوفير الراحة اللازمة للمحتاجين، و ذلك من أجل مساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة، ولأن Fashion Nova علامة تجارية يقودها المجتمع، نستلهم كل شيء من لطف وكرم الآخرين ونريد أن نقوم بدورنا للمساعدة المحتاجين.

وأشار ريتشارد إلى أن كل ما يجب فعله هو زيارة الأشخاص fashionnova.com/cares وذلك لمشاركة قصصهم، وستختار المجموعة بعد ذلك 24 شخص كل يوم طوال مدة البرنامج.

وكانت صورة نجمة الراب الشهيرة كاردي بي، قد تصدرت مؤخرا لوحه جدارية ضخمة في إحدي شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الإمريكية، حيث تم رسم كاردي بي باتقان شديد من إبداع كولتن فالنتين و كأنها مرتديه قناع طبي خوفا من فيروس كورونا ، وهي الصورة التي تم تداولها بكثافة عبرالمواقع المختلفة.

النجمة العالمية كاردي بي قامت بنشر الصورة التي رسمها كولتن فالنتين علي الـ STORIES الخاص بصفحتها علي إنستجرام، حيث علقت كاردى علي الصورة قائلة: هذا مدهش ، أنا أقدر الحب ، وهذا يجعلني سعيدة جدا.