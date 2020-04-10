بروس ويليس يعمل كوافير لابنته في الحجر المنزلي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

دفع الحجر المنزلى خوفا من انتشار فيروس كورونا، الكثير من النجوم لاكتشاف أنفسهم ومواهبهم “خارج الصندوق”، ومن أبرز هؤلاء النجم الأمريكي بروس ويليس الذى كشفت ابنته طالولة البالغة من العمر 26 عاما، عن واحدة من هواياته التى لا يعرفها أحد.

ابنه النجم العالمي فاجأت الجميع بنشرها مقطع فيديو قصير يجمعها بوالدها بروس ويليس على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير “إنستجرم” يظهر به بروس البالغ من العمر 65 عاما وهو يقوم بقص شعرها، وهى الصورة التى تم تداولها بكثافة بين محبى وعشاق النجم الشهير، الذى انتهز فترة الحجر المنزلى للتواجد مع أفراد عائلته للاستماع بوقته برفقتهم.

وكانت ظهرت مؤخرا صورة للنجم العالمي بروس ويليس والنجمة الشهيرة ديمي مور خلال قضائهما فترة الحجر المنزلى حاليا معا وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما تفاجئ به الكثير من محبي وعشاق النجمين اللذين يتمتعان بشعبية جارفة حول العالم.

وظهر الزوجان السابقان بصورة التقطوها مؤخرا وهما يرتديان “بيجامات” خضراء مخططة باللون الأبيض، وهو نفس التصميم التى ارتداه أيضا أبنائهما رومر البالغ من العمر (31 عاما) وسكاوت ذو الـ 28 عاما وطالولة البالغة من العمر (26 عاما) حيث ظهرت أسرة بروس وهم جميعا في المنزل مع عدد من الاصدقاء، وهي الصورة التي نشرتها طالولة علي صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.