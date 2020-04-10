طلاق ابنة ميرل ستريب بعد 42 يوم فقط من زفافها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اعلنت جريس جومر ابنة النجمة والممثلة الأمريكية الكبيرة ميرل ستريب عن إتمام طلاقها عن زوجها الموسيقار تاي ستارثين في يوم 23 مارس الماضي بعد استمرار زواجهما لـ 42 يوم فقط، وذلك بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ووفقا للجريدة العالمية فإن جريس أعلنت عن إنفصالها عن زوجها بعد هذه المدة بعد بداية مجريات قضية الطلاق السارية حاليا بين الثنائي.

واتممت جريس زواجها من تاي في يوم 10 يوليو 2019، وبعد ذلك بنحو 42 يوم في وتجديدا في 21 أغسطس من العام نفسه أعلن الثنائي إنفصالهما بنية الطلاق.

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وحصلت جريس على قرار الطلاق الرسمي من محكة كاليفورنيا العليا في نهاية مارس الماضي، وكان السبب الاختلافات الجذرية بين الثنائي التي لم تتحملها جريس مع الوقت.

وعلى جانب أخر، تألقت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة ميريل ستريب، صاحبة الـ69 عاما، مؤخرا، خلال العرض الخاص، للجزء الثانى من فيلمها الجديد Mamma Mia وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فيلدا لويد، ومن تأليف كاثرين جونسون.

وشهد العرض الخاص موقف مثير للجدل جمع بين ميريل ستريب، والمطربة العالمية شير البالغ من العمر 72 عاما، حينما قامت ميريل، بتقبيل شير على شفتيها.

والجدير بالذكر أن تدور أحداث الفيلم عندما تكتشف صوفي (أماندا سيفريد) بعد قراءتها لمذكرات والدتها أنها لم تعلم من هو والدها الحقيقي من بين أصدقاء والدتها وأحبائها القدمى، وبما أن صوفي تستعد لعرسها، والتي حلمت دائما بأن يسير والدها بجانبها إلى المذبح على حبيبها في جزيرة يونانية، فتضطر صوفي لدعوة جميع أحباء والدتها لتحاول التعرف على والدها الحقيقي من بينهم.