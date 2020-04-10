كيم كاردشيان تشتاق للتنزه في ظل الحجر المنزلي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصور قديمة لها التقطتها قبل خضوعها للحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كيم كاردشيان البالغة من العمر 39 عاما، علقت على الصور قائلة : اشتقت كثيرا للتنزه ولكن ابقوا امنين في بيوتكم.

وأعلنت النجمة العالمية عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أمريكي من أرباح ماركتها العالمية المتخصصة في بيع الملابس، لصالح الأمهات والاطفال المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع أن هذه التبرعات من أجل دعم الأمهات والأطفال، موجهة الشكر للأشخاص الذين دعموا ماركتها العالمية التي أنطلقت في الأسواق قبل 6 أشهر.

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وأضافت كيم كاردشيان: لقد جاءت الذكرى النصف السنوية أي مرور 6 أشهرعلى إطلاق منتجنا بالتزامن على وقوعنا وسط أزمة عالمية أكثر من أي وقت مضى ، فمن مسؤوليتنا أن نرد الجميل ونفعل ما بوسعنا لمساعدة الآخرين.

وعلى جانب أخر، أعلنت كيم كاردشيان، مؤخرا، عن تخصيصها لجهود الكيميائيين بمصنعها لصالح أبحاث اكتشاف علاج لفيروس كورونا المتفشي بعد تضاعف عدد المصابين به في الولايات المتحدة حتى الآن.

وفي حوار صحفي للنجمة العالمية، قالت إن عملية تصنيع مستحضرات التجميل الخاصة بماركتها توقفت، وقررت تخصيص ما لديها من إمكانيات لصالح المجهودات الطبية.

وجاء ذلك بعد أن سبق وأعلنت كيم كاردشيان عن تبرعها بملبغ مليوني دولار لصالح المجهودات الطبية في محاربة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الولايات المتحدة، قد شهدت خلال الاسبوع الجاري تضاعف عدد الحالات المصابة بالفيروس، وتخطي عدد الحالات الإجمالي بها لـ 140 ألف حالة.