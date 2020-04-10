وفاة جدة الفنانة أنغام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت مساء الخميس ٩ إبريل، والدة الموسيقار محمد علي سليمان، وجدة الفنانة المصرية أنغام والموزع الموسيقي خالد سليمان، وذلك بعد معاناتها مع أمراض الشيخوخة عن عمر يناهز التسعين عاماً.

وتم تشييع جثمان الراحلة في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، وقررت أسرة الراحلة، عدم إقامة عزاء، واقتصار الأمر على الجنازة، وذلك بسبب قرارات الدولة بمنع إقامة أي عزاء منعا للتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت أنغام قد أذاعت مؤخراً على صفحتها بموقع فيس بوك، حفلها الذى أقيم بمسرح المنارة بالتجمع الخامس، لتشجيع محبيها من مصر والوطن العربى على الجلوس بالمنزل، وكذلك تعويضا عن إلغاء الحفلات هذه الفترة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أنغام كانت قد أحيت، مؤخرا، حفلا غنائيا فى دولة الكويت، حيث شاركت الفنان عبد الله الرويشد، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، الذى أقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، وتألقت أنغام بباقة متنوعة من أغانيها المميزة، كما شاركت عبد الله الرويشد، غناء أغنية “لولا الملامة” للمطربة وردة الجزائرية.