شكرا لقرائتكم خبر عن "عفوك لمين" دعاء دينى بصوت مصطفى قمر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل دعاء دينى بعنوان "عفوك لمين"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.

وفى نفس السياق سجل مصطفى دعاء دينيا بعنوان "برحمتك أدخل الجنة"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر.

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ويشارك "قمر" كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وأيضاً مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، عرض العمل فى شهر رمضان المقبل.

وكان مصطفى قمر قد طرح أواخر العام الماضى أحدث ألبوماته وضم 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

مصطفى قمر طرح مؤخراً أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.