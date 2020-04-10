شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تعلم أبلة فاهيتا تمارين تقوية عضلة اللسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بضيفة ثالث حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، الذى يعرض على قناة ON، وهى الفنانة حنان ماضى، حيث دربت حنان أبلة فاهيتا على تمارين التنفس وتقوية عضلة اللسان.

وغنت حنان ماضى خلال الحلقة، كلمات جديدة، لأغنيتي تتر مسلسل المال و البنون، و أغنية البحر بيخطفى، لتبدو أكثر توافقاً مع زمن كورونا، حيث غنت " حظرى و دموعى و ابتسامتى" على وزن تتر المال و البنون وجاءت كلمات الأغنية كالتالى،" بحلم وافتح عنيا نخلص من الحبسة ديه ولما أحضن و أسلم مش لازم أغسل ايديا، نفسى أخرج يوم ميلادى و أخرج بعد 7 عادى و الدورى يرجع تانى و نشمت في الزملكاوية" وبعد انتهاء الأغنية ردت أبلة فاهيتا عليها، قائلة:" الأغنية بقيت كئيبة أكثر من المسلسل نفسه".

ثم غنت الفنانة حنان ماضى، الثلاجة بتندهنى على نغمات أغنية البحر بيخطفنى" وجاءت كلمات الأغنية كالتالى، "الحظر متخنى شيلوا الأكل ده منى من المطبخ مش بيمشى بنأنأ كفتة و محشى لو مش هنأكل طيب هنعقد نعمل يه"، وفى نهاية الحلقة عزفت حنان ماضى على آلة الكمان وألقت أبلة فاهيتا شعرا من كلماتها بعنوان "خواطر مضيفة".





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بدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، ثالث حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، ورحبت بالجمهور فى المنازل، قبل أن تذيع فيديو عن تربية الحيوانات الغريبة في المنزل كالعقرب و الحرباية والصقر والنعامة، وبعد ذلك غنت أبلة فاهيتا أغنية "بكلمك مش بترد"، قائلة: "يهده الزهق مين بقى يصدق إنى أعمل تيك توك وأنافس هنا الزاهد".

كما استضافت أبلة فاهيتا خلال الحلقة الدكتورة نهى النحاس، أخصائية نفسية، للحديث عن الآثار النفسية للمواطنين فى المنازل بسبب الأوضاع الحالية بعد انتشار فيروس كورونا، والتى أكدت أن الوضع مؤقت وليس دائما.