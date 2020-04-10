شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات متضاربة.. كيف ناقضت جينفر لوبيز نفسها حول قرار الزواج من أليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيروس كورونا لم يلقى بظلاله على الحفلات الغنائية والمشاريع الفنية للنجمة جينيفر لوبيز، وإنما أثر سلباً أيضاً على حياتها الخاصة، بعدما أكدت النجمة الشهيرة رداً على سؤال المذيعة الين حول ما إذا كانت جينفر تخطط للزواج خلال تلك الفترة قبل انتشار فيروس كورونا بهذا الشكل.

لترد جينفر بأنها كان من الممكن أن تتزوج من خطيبها اليكس رودريجيز فى أى وقت خلال الأيام الماضية، حيث إنها كانت تمتلك نية مع أليكس للتعجيل بالزواج وإتمام مراسم الزفاف الذى ينتظره محبو النجمة الشهيرة في العالم أجمع، وبالتالي مع انتشار الفيروس بهذا الشكل بات عليهم تأجيل خطوة الزواج وعدم التعجل بالقرار حالياً، نظراً لما يسببه الفيروس من تعطيل لكافة أشكال الحياة علي الكوكب.

الغريب أن جينفر لوبيز ومع المذيعة الين نفسها خلال هذا العام سبق وأعلنت عن أنها لن تتخذ خطوة هذا الزواج خلال تلك الفترة، وأرجعت هذا الأمر لأنها أًصبحت ذات خبرة فى الوقت الراهن بعدما تخطت الـ50 من عمرها، وبالتالى تفضل عدم التسرع فى خطوة الزواج حالياً، مبررة ذلك بأنها تحافظ علي علاقتها مع أليكس بعدم التعجل.

لكن بعد تصريحاتها الأخيرة مع الين نفسها بأن كورونا أثرت علي قرار الزواج ناقضت جينفر لوبيز ما سبق وأكدته من قبل بعدم الإقدام علي الزواج.