شكرا لقرائتكم خبر عن "أبلة فاهيتا".. مين يصدق أنى أعمل تيك توك وأنافس هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، ثالث حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، على قناة ON، ورحبت بالجمهور فى المنازل، قبل أن تذيع فيديو عن تربية الحيوانات الغريبة في المنزل كالعقرب و الحرباية والصقر والنعامة، وبعد ذلك غنت أبلة فاهيتا أغنية "بكلمك مش بترد"، قائلة: "يهده الزهق مين بقى يصدق إنى أعمل تيك توك وأنافس هنا الزاهد".

كما استضافت أبلة فاهيتا خلال الحلقة الدكتورة نهى النحاس، أخصائية نفسية، للحديث عن الآثار النفسية للمواطنين فى المنازل بسبب الأوضاع الحالية بعد انتشار فيروس كورونا، والتى أكدت أن الوضع مؤقت وليس دائما.





وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

Advertisements

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

كانت قناة ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.