شكرا لقرائتكم خبر عن فيه تحسن جامد.. عمرو وهبى "بيسلى" متابعيه ويسخر من نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم عمرو وهبى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له في طفولته مازحًا مع جمهوره، حيث وعد الجمهور بأنه سيقوم بنشر صور طفولته كل يوم من أيام الحظر، قائلا: "إن شاء الله لحد ما الفترة دى تعدى هنزلكوا كل فترة صورة تسلوا نفسكوا فى التنمر عليها".



عمرو وهبى

Advertisements

ثم نشر عمرو وهبى صورة أخرى بعد الشهرة ، ويبدو عليه التغيير فى ملامحه ، مازحا مع متابعيه بأن ملامحه تغيرت للأفضل، وقال: "بس ما ننكرش إن فى تحسن جامد حصل أهو ...ولا مفيش ولا إيه.. متقلقونيش".



عمرو وهبى

كان عمرو وهبة، قد قال خلال مداخلة بخاصية "سكايب" فى برنامج معكم المذاع على قناة cbc ، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، إنه كانت تمر عليه أيام كثيرة لم يخرج من المنزل، لكنه حاليًا يجلس فى البيت ويمارس الرياضة، مشيرًا إلى أن زوجته تعمل حاليًا من المنزل، وعندما ينزل إلى السوبر ماركت تعد هى النزهة الوحيدة الذى يقوم بفعلها.