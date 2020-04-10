شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تصوير فيلم "موسى" بعد عيد الفطر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق فيلم "موسى" لاستئناف التصوير بعد انتهاء عيد الفطر المقبل، وعقب تفرغ مخرج العمل بيتر ميمى من تصوير مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث يصور كرارة وبيتر مشاهد الحلقات الأخيرة للمسلسل.

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وانتهى مخرج فيلم "موسى" بيتر ميمى، من تصوير نصف أحداث الفيلم حيث يعود بطلى العمل كريم محمود عبد العزيز واياد نصار إلى تصويره مرة أخري، ويشارك في بطولته كل من الفنان أحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى.

ويجسد الفنان إياد نصار شخصية رئيس مباحث بينما يجسد الفنان كريم محمود عبد العزيز دور طالب جامعي متفوق في كلية الهندسة، في فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى، إلا أنه يعانى من مرض نفسى، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث، ومن المتوقع عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.