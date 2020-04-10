صورة| محمد مهران يُرزق بطفله الأول.. وهذا اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد مهران، صورة له رفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، يعلن بها عن ولادتها لنجله زين.

وكتب مهران: "أن تحب دون أن يفعل، أن تعطي ولا تنتظر، أن تكون أب،

اللهم لك الحمد رزقتني بابني زين محمد مهران، اللهم اجعلني أبا صالحا له واحفظ أمه له".

واحتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو 2019، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد مهران، صورة له رفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، يعلن بها عن ولادتها لنجله زين. وكتب مهران: "أن تحب دون أن يفعل، أن تعطي ولا تنتظر، أن تكون أب، اللهم لك الحمد رزقتني بابني زين محمد مهران، اللهم اجعلني أبا صالحا له واحفظ أمه له". واحتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو 2019، وسط حضور كبير من نجوم الفن.