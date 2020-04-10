منال سلامة تستعرض هدية زوجها وسامح حسين يلعب مع الحائط.. يوميات النجوم في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عدد كبير من النجوم، لجأ إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجأ إلى الرقص والغناء والتمثيل على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ آخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في البوم الذكريات أو اللعب مع أولاده كنوع من التسلية والترفيه.

"الخليج 365" يعرض لكم جانبا من حياة النجوم في العزل المنزلي:

ميريام فارس

استغلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، فترة الحجر الصحى، لتحضير الكعك والمعمول استعدادًا لعيد شم النسيم، ونشرت مقطع فيديو عبر بـ"إنستجرام"، في أثناء استعدادها بارتداء "القفازات" لتحضير الكعك.

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وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "بلّش تحضير معمول وكعك العيد.. خليك بالبيت".

منال سلامة

أما الفنانة منال سلامة، فنشرت مفطع فيديو لزوجها المخرج عادل أديب، هنئها خلاله بعيد ميلادها، كما كشفت عن إعداده "كيك" لها، وظهرت في الفيديو وهي محترقة تمامًا، وهو الأمر الذي أدخلها في نوبة ضحك هيستيرية.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، مقطع فيديو عبر حسابها بـ"انستجرام" فيديو لها مع الإعلامية شيماء صابر، وعلقت عليه قائلة: "حين لا أستطيع مغادرة المنزل".

سامح حسين

شارك الفنان سامح حسين جمهوره، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يمارس رياضة تنس الطاولة، لكن على ترابيزة منزلية، ويلعب مع الحائط.