البطولات النسائية تشعل السباق الرمضاني.. نجمات الفن تتنافسن على لقب "الأفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد السباق الرمضاني لعام 2020، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها كل دول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، منافسة ضخمة بين كبار نجوم الفن، لجذب الجمهور وضمان استمرارهم في المشاهدة حتى نهاية الشهر الكريم، ويتسم الموسم المُقبل، بوجود عدد كبير من المسلسلات تتصدر البطولة فيها نجمات كبار، تتنافسن على لقب "الأفضل"، من خلال:

دهب عيرة

تلعب الفنانة يسرا في رمضان 2020، بطولة مسلسل "دهب عيرة"، كان أخر عمل قدمته بعنوان "لدينا أقوال أخرى"، في 2018.

"دهب عيرة" تأليف أمين جمال وأحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة حلا شيحة وجومانا مراد.

سكر زيادة

تتقاسم الفنانتان نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة مسلسل "سكر زيادة"، والذي من المقرر عرضه على قناة MBC مصر.

المسلسل كان يحمل اسم "نساء من ذهب"، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن وأحمد أبو زيد توفيق، إخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول 4 سيدات.

تقاطع طرق

تعود الفنانة منى زكي للدراما التليفزيونية الرمضانية، من خلال مسلسل "تقاطع طرق"، وذلك بعد غياب 3 سنوات منذ أخر أعمالها "أفراح القبة".

"تقاطع طرق" تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب.

جمع سالم

تلعب الفنانة زينة دور البطولة في مسلسل "جمع سالم"، وذلك بعد غيابها العام الماضي، إذ شاركت في رمضان 2018 بمسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير".

"جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، الذي سبق وتعاونت معها زينة في مسلسل "زواج بالإكراه".

أسود فاتح

غابت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كبطلة عن الدراما التليفزيونية في رمضان 2019، واكتفت بالظهور كضيف شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات"، بعدما قدمت في رمضان 2018 مسلسل "لعنة كارما"، وتعود هذا العام بمسلسل "أسود فاتح".

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"أسود فاتح" من تأليف أمين جمال وشريف وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، إخراج كريم العدل.

سلطانة المعز

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان 2020 بمسلسلها الجديد "سلطانة المعز".

ونشرت "غادة" أمس عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للمسلسل، وعلقت: "رمضان 2020 إن شاء الله".

مسلسل "سلطانة المعز" بطولة حسن حسني، محمد لطفي، شريف إدريس، محمد حاتم، محمود عبدالمغني، محمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

لعبة النسيان

تطل من جديد الفنانة دينا الشربيني كبطلة على جمهورها، من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، ومن المقرر عرضه على إم بي سي مصر.

المسلسل من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني.

ونحب تاني ليه

للعام الثاني على التوالي تطل الفنانة ياسمين عبدالعزيز على جمهورها في رمضان، بعمل تليفزيوني، تلعب بطولته، إذ شاركت في 2019 بمسلسل "لآخر نفس"، وتقدم هذا العام مسلسل "ونحب تاني ليه".

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

ليالينا

تطل الفنانة غادة عادل على جمهورها في رمضان 2020 من خلال مسلسل "ليالينا"، وذلك بعدما غابت منذ مشاركتها في مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي عُرض في 2017.

"ليالينا" تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، بطولة إياد نصار وصابرين.

فرصة تانية

للعام الثاني على التوالي تشارك الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني، إذ قدمت العام الماضي مسلسل حكايتي، وتشارك هذا العام بمسلسل "فرصة تانية".

المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجم درامية محمد سيد بشير، بطولة أحمد مجدي، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي.