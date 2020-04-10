رامي جمال مع زوجته ودرة بجانب الزهور.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة زوجته "ناريمان".

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن (ويزو)، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها تظهر فيها بلوك جديد.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تتمنى من خلالها انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، معلقة أنها ترتدي ملابسها للذهاب لـ"البلكونة".

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مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها لاقت إعجاب الجمهور.

إيمي زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل غرفتها.

هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي "حلق" مكتوب عليه "هي".

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر وإلى جوارها زهور.