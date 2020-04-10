"مبروك حبيبتي".. أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبدالعزيز بمسلسلها والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأ أحمد العوضى، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بـ مسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه"، المقرر عرضه في رمضان 2020.

وكتب أحمد العوضى عبر "إنستجرام"، قائلًا: "مبروك يا حبيبتى إن شاء الله تكسرى الدنيا.. مبروك يا كيكو يا غالي، ومبروك شريف منير".

ومن جانبها ردت "ياسمين"، على منشور العوضي، قائلة: "الله يبارك فيك ياحبيبي"، كما رد كريم فهمي: "حبيبي يا صاحبي.. الله يبارك فيك".

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مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى حول المشاكل الزوجية والأسرية، من خلال مناقشة إحدى القضايا من واقع المجتمع.