فيديو.. فيفي عبده تروج لبرنامجها الرمضاني "خلي بالك من فيفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: روجت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لبرنامجها الجديد "خلي بالك من فيفي"، المقرر عرضه في رمضان 2020. ونشرت "فيفي"، البرومو الرسمي للبرنامج، وعلقت عليه قائلة: "انتظرونا ان شاء الله في رمضان 2020 علي mbc5". وكان آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، وشاركها البطولة كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

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