سيلينا غوميز تطرح 3 أغنيات دفعة واحدة -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أفرجت النجمة الأميركية ​سيلينا غوميز​ عن 3 أغنيات من ألبومها الثالث اليوم الخميس وهي "Boyfriend" و "Souvenir" و "She"وطرحتها دفعة واحدة وذلك على يوتيوب محققة عدد مشاهدات خيالياً فاق حتى اللحظة النصف مليون مشاهدة.

غوميز كانت سجلت ألبومها الفردي الثالث على التوالي على Billboard 200 في وقت سابق من هذا العام مع الإصدار القياسي من ألبوم Rare ، الذي سبقه أغنية مميزة للنجمة الأميركية الشابة هي أغنية "Lose You To Love Me" ، والتي كانت أول أغنية تتبوأ صدارة Hot 100 لنجمة البوب وفقًا لما نشر على موقع "billboard".

إشارة إلى أن ​سيلينا غوميز​ تبرّعت بدولار واحد لصندوق مكافحة ​فيروس كورونا​، على أي طلب شراء من متجرها الخاص، وقد أعلنت ذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت غوميز قد أعلنت أيضاً تبرعها لأحد المراكز الطبية في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، من أجل التصدي لفيروس كورونا، بعد أن سجّلت الولايات المتحدة الأميركية، أعلى حصيلة من المصابين.