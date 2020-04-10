ميرنا وليد - بيروت - تقدمت نجمة بوليوود ​سونام كابور​ بالمعايدة لزميلتها وصديقتها النجمة ​سوارا بهاسكار​ لمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم في 9 نيسان/أبريل وتتم فيه 32 عاماً.

وشاركت كابور صورة قديمة لها مع سوارافي صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهما ترتديان الزي الهندي التقليدي بكامل أناقته وهما مثقلتان بالمجوهرات والماكياج وبديتا مبتسمتين وعلقت عليها :"أتمنى لك أسعد عيد ميلاد سوارو، شجاعتك ملهمة للغاية لا تتوقفي عن كونك أنتِ أبداً ، أتمنى لك كل الحب والسعادة في العالم، ولا أطيق الانتظار حتى أحتفل معك حين ينتهي كل هذا! أحبكِ".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة-هذه أمنية سونام كابور لـ سوارا بهاسكار في عيد ميلادها ..شاهدوا جمالهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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