جورج وأمل كلوني يتبرعان بمليون دولار للتخفيف من أضرار كورونا



تبرع النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الدولية أمل علم الدين، بأكثر من مليون دولار للمساعدة فى تخفيف تداعيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم توزيعها على 6 منظمات.



وسوف يتم توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا، كما يتم دعم عمال الصناعة المحتاجين، بالإضافة إلى المتخصصين فى الصناعة المسنين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



كما يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس أنجلوس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما.



كما سوف يتم تخصيص جزء من أموال التبرع إلى لبنان ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.

