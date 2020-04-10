نجوم لبنانيون يطالبون بعودة تصوير المسلسلات قبل رمضان.. وهذا ما قالوه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب عدد من الفنانين اللبنانيين بعودة تصوير المسلسلات المتعلقة بدراما رمضان 2020 رغم ضيق الوقت، بعد أن توقفت كافة الأنشطة الفنية قبل أكثر من أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان وغيرها من الدول العربية، ودخل الجميع في حجر منزلي للوقاية من الوباء.

اليوم وبعد مرور أكثر من أسبوعين على توقيف التصوير، طالب فنانون باستكمال تصوير المسلسلات، من خلال هاشتاغ تم تدشينه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسم "لازم نكمل تصوير"، ضمن إجراءات احترازية مشددة، تضمن عدم انتشار الفيروس المستجد، على أن يتم عمل حجر لطاقم العمل وتواجدهم في أحد الفنادق.

وقالت الفنانة سيرين عبد النور:"شو بيمنع نرجع عالتصوير طالما شركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل الشروط الصحية لتحمينا وتحمي فريق العمل بإشراف فريق طبي متخصص، وحجرت كل الفريق بفندق والكل أجرى فحص كورونا.. لازم نرجع نصور مع اتباع أدق الشروط الصحية".

وكتبت ماغي بوغصن: "شركات الإنتاج خفضت عدد فريق العمل وعملت فحوصات كورونا للكل، وحجرت الفريق بفندق كل فترة التصوير بإشراف فريق طبي للتعقيم ومتابعة الحرارة كل يوم.. شو بيمنع إنو نرجع نصور متل ما صار بالإمارات ومصر؟ آلاف العائلات عم تعيش من ورا هالقطاع".

وطالب عادل كرم بعودة التصوير رغبة في تقليل خسائر المنتجين وكذلك ضمان عمل بعض التقنيين الذين يمتهنون الأمر، رغم ضيق الوقت وعدم قدرة بعض الأعمال على اللحاق بالموسم الدرامي.

وكتب كرم:" معظم الأعمال يمكن ما نلحق نخلصها، بس عالقليلة نقدر نخفف خسائر عالمنتجين يللي هني جزء أساسي من صناعة لبنان ونأمن شغل لكل التقنيين بالحد الأدنى من الأشخاص وأعلى معايير السلامة متل ما عم بصير بالعالم العربي".

وقالت الفنانة جيسي عبدو:" أنا عم صوّر ببلد القانون الإمارات ومنحونا استثناء وسمحولنا نتابع تصوير مع الالتزام الدقيق بالشروط الصحية والتعقيم واجراء فحوص كورونا، ليه هالشي ما بينعمل ببيروت؟".

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وأضافت عبدو:" شركة إيغل فيلمز والصبّاح عم ينتجوا مسلسلات عايشة بسببها آلاف العائلات والتزموا بكل الشروط شو المانع يستأنفوا التصوير؟".

سينتيا سامويل علقت:"بس سؤال: إذا اخدوا شرك الإنتاج الاحتياط اللازمة و المطلوبة، ليش لحتى نوقفن عن التصوير؟ ليش لحتى نظلمهم و نظلم حالنا. الحياة لازم تكمل إذا الاحتياطات كانت موجودة".

وقالت رولا شامية :"انا بنت بهالمهنة و بعرف شو يعني لما تكون شرك الانتاج ملتزمة بتسليم حلقات عالموعد، و بدعم صرخة زملائي بالسماح الن يكفوا تصوير مسلسلاتن، اكيد من بعد اخذ كل الاحتياطات الواجبة".

ودعا آخرون بحجر فريق عمل المسلسل في أحد الفنادق، على ألا يغادروه إلا بعد الانتهاء من التصوير وهو ما يضمن عدم انتشار الفيروس، ويوفر الحماية لكافة العاملين بالقطاع.

يذكر أن هذه الحملة قوبلت برفض أيضًا من بعض الممثلين منهم بديع أبو شقرا، وسام حنا، عصام الأشقر، كلوديا مارشيليان، نيكولا معوض، عبدو شاهين، وغيرهم من الفنانين اللبنانيين.

وقال الممثلون الرافضون: "التزاما منهم بكل مسؤولية بقرار مجلس الوزراء وقرار نقابة الممثلين، ما يرتّب علينا عدم تلبية أمر تصوير فني على كامل الاراضي اللبنانية. كما نشدد على حرصنا على الالتزام بالأعمال الفنية المسندة إلينا وبذل الجهود لحين انتهاء فترة الطوارئ".