شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى عن توجيهات الرئيس للعمال بارتداء الكمامات: حسيت بسعادة كبيرة وفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد هنيدى، عن سعادته وشعوره بالفخر بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وتوجيهه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

ونشر الفنان محمد هنيدى، "فيديو" عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا: بالنسبة لي أنا حسيت بسعادة كبيرة وفخر لما شوفت الفيديو ده.. لما الرئيس يكون ابن بلد مانخفش على ولاد البلد".

يشار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

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وقال الرئيس خلال تفقده أحد المشروعات الإنشائية:"هو انا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟ ، وأضاف الرئيس:"انا هعدي تاني ولو ملقيتش الاجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".