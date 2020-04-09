الموت يفجع أنغام قبل ساعات من حفلها الأونلاين



فجع الموت الفنانة المصرية أنغام وذلك أثناء استعدادها لإحياء حفلة غنائية "أونلاين" ليلة الخميس. وفقدت أنغام جدتها لوالدها الموسيقار محمد علي سليمان، عن عمر ناهز 90 عاماً، بسبب أمراض الشيخوخة وتقدمها في السن. ودُفن جثمان الراحلة في مقابر الأسرة في طريق العين السخنة، فيما تقرّرَ عدم إقامة عزاء والاكتفاء بالجنازة، بسبب فيروس كورونا. وتأتي وفاة جدة أنغام في الوقت الذي تستعد لإحياء حفلة غنائية لها "أونلاين"، الليلة الخميس، وذلك عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على "يوتيوب".

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