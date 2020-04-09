أريانا غراندي تحقق إنجازاً جديداً على انستغرام



وصلت النجمة العالمية ‏أريانا غراندي الى 180 مليون متابع على انستغرام، وعي أول امرأة تحقّق هذا الإنجاز على المنصة.



وتحظى أريانا بمتابعة بسبب اعمالها الناجحة، وآرائها ومواقفها التي تعتبر ملهماً لجمهورها.

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فقد عارضت النجمة قبل مدة اكل اللحوم وقالت في مقابلة لصحيفة ميرور البريطانية: "حبي للحيوانات يضاهي حبي للبشر، وأتا مؤمنة جداً ان الغذاء النباتي المتكامل يجعلني اسعد ويعطيني عمر اطول بدون أن ادمر حياة باقي مخلوقات الأرض".



يذكر أن غراندي​ هاجمت قبل أيام الأشخاص الذين يقللون من خطورة فيروس كورونا، قائلة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مصدومة جدًا من عدد الأشخاص الذين يقولون أن هذا ليس أمر مهم وأننا سنكون بخير، هذا تفكير أناني وخطير، ويضع كبار السن والمرضى بالكثير من الخطر، يجب أن تفكر اكثر عن الآخرين..