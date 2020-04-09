إصابة ابنة المنتج الهندى كريم موراني بفيروس كورونا

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أفادت وكالة الأنباء الهندية PTI أن المنتج كريم موراني، الذي شارك في إنتاج عدة أفلام لشاروخان ، قد أكد أصابة ابنته شذى موراني بفيروس كورونا.
في حديثه إلى PTI ، كشف السيد موراني أن شذى عادت إلى مومباي من سريلانكا في الأسبوع الأول من شهر مارس، لكن لم تظهر عليها أي أعراض لـ COVID-19.
وقال المنتج الشهير: “لم يكن لدى شذى أي أعراض لكنها أظهرت نتائج إيجابية زويا ابنتي الأخرى لديها بعض الأعراض لذا قمنا باختبار كلاهما، ومع ذلك، أثبتت زوا سلبية، وتم إدخال كلاهما إلى مستشفى نانافاتي.
كما نقلت الوكالة عن موراني قوله: “شذى عادت من سريلانكا فى الاسبوع الاول من مارس وزوا من راجستان يوم 15 مارس”.
كان أول فيلم لكريم موراني كمنتج هو يودا عام 1991، بطولة سنجاي دوت و صني ديول. وقد أنتج فيلم دوم أيضًا ، بطولة فيفيك أوبروي وديا ميرزا.
كان يعمل كمنتج مساعد لفيلم شاروخان Ra.One . كما قام بإنتاج مشترك لأفلام تشيناي إكسبريس، وسنة جديدة سعيدة و ديلويل.
آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة بالهند أظهرت وصول العدد الإجمالي لحالات COVID-19 في البلاد الى 4000. ، كما تتخذ البلاد حالة إغلاق حتى 14 أبريل.
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