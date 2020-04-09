مصطفى حجاج يشارك جمهوره التحضيرات النهائية لحفل اليوم

شارك الفنان مصطفى حجاج، جمهوره ومتابعيه عبر "تويتر"، صور من التحضيرات النهاية لحفله المقرر إقامته الليلة في تمام الـ10 مساءً عبر "يوتيوب".

وغرد حجاج قائلًا: "أنا الآن بحضر أحلى حفلة لأحلى جمهور، استنونا الساعة 10 بليل على قناة Nj music production على اليوتيوب".

وتُذاع الحفل على القناة الرسمية لشركة NJ music للإنتاج الموسيقي، على موقع "يوتيوب".

وسيقدم "حجاج"، باقة من ألمع أغانيه في حفل الليلة، كما يقدم أغنية جديدة لجمهوره الليلة بعنوان "أنا كان لازم أتعاقب".

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