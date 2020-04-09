القاهرة - لايف استايل نشرت الفنانة ميريام فارس عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديدا لها وهى تقوم بتحضير كيكة. وعلقت على الفيديو قائلة : بلّش تحضير معمول و كعك العيد???? #خليك_بالبيت #الحجر_الصحي #StayHome #Quarantine ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : روعه ربنا يحفضك قمر حبيبتى الجميلة Advertisements من ناحية أخرى أحيت مريام فارس في وقت سابق حفلا غنائيا ضمن فعاليات شتاء الرياض المقام في المملكة العربية السعودية وتألقت بأغنية حبيبي سعودي والتي قامت بطرحها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت عدد مشاهدات كثيرة. قد يهمك أيضا: ميريام فارس تلعب مع نجلها في العزل المنزلي أحمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز عبر "انستجرام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تشعل انستجرام داخل الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.