نشرت النجمة ويزو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، صورة لها بقصة شعر جديدة وإبتسامة هادئة. وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى: شبه أوشين أوى

وأضاف أخر: "مستنيينك فى رمضان"

وأضافت أخرى: "قمر يا ويزو" يذكر أن ويزو شاركت في عروض "مسرح مصر" بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم الفرقة "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر". كما شاركت أيضًا فى فيلم "جيران السعد" بطولة سامح حسين والراحلة ميرنا المهندس. Advertisements قد يهمك أيضا: ويزو تهنئ سارة الدرزاوي بعيد ميلادها سامح حسين يهنئ نفسه لمناسبة عيد ميلاده عبر صفحاته على "السوشيال ميديا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ويزو بقصة شعر غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.