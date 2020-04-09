شكرا لقرائتكم خبر عن شغال حلاق فى العزل.. بروس ويلز يساعد ابنته تالولا على قص شعرها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل النجم العالمى بروس ويلز، فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى فرض عزله كاملة على أغلب دول العالم، لمساعدة ابنته تالولا فى قص شعرها، وظهر بروس فى مقطع فيديو وهو يقص لابنته تالولا قصة شعر جديدة مثيرة، حيث قص شعرها بالكامل باستخدام ماكينة حلاقة.





وفى مقطع فيديو نشرته تالولا على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يمكن رؤية بروس ويلز وهو يمرر ماكينة الحلاقة على رأس ابنته ليقص شعرها بالكامل مثل الرجال، فيما بدت تالولا سعيدة بقصة شعرها الجديدة.

???? A post shared by tallulah (@buuski) onApr 7, 2020 at 6:05pm PDT Advertisements

ويشار إلى أن إحصاء لرويترز، كان قد كشف أن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوزت 15700 حالة، اليوم الخميس، رغم وجود مؤشرات على أن الوباء ربما يقترب من ذروته، وسجلت الوفيات فى الولايات المتحدة أرقاما قياسية جديدة يومى، الثلاثاء والأربعاء، حيث يتم تسجيل ما يزيد على 1900 حالة وفاة جديدة كل يوم، بحسب إحصاء رويترز.

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس ، الخبيرة الطبية فى البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأمل فى طرح اختبار الأجسام المضادة فى غضون 10-14 يومًا كوسيلة محتملة لإعادة ملايين الأمريكيين إلى العمل، ووفقاً لموقع صحفية "ديلى ميل" البريطانية، سُئلت "بيركس" عما إذا كانت تعتقد أن عمليات الإغلاق فى جميع أنحاء الولايات المتحدة ستستمر حتى 1 مايو، حيث تجاوزت عدد الحالات 422000 حالة وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 14200 حالة.





وأجابت الخبيرة الطبية فى البيت الأبيض الأمريكى : "نجرى سلسلة من التحقيقات الواضحة حول ما حدث فى واشنطن ولوس أنجلوس وماذا يعنى ذلك وكيف تبقى عدد الحالات منخفضًا"، وقالت بيركس: "نحن نتطلع أيضًا بعناية إلى طرحه ونأمل أن نجرى قريبًا خلال 10 إلى 14 يومًا اختبار الأجسام المضادة حتى نتمكن من معرفة عدد الأمريكيين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة".







