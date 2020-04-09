شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الفيلم الكوميدى The Trip to Greece يوم 22 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة IFC، أول تريلر لـ فيلم الكوميديا، والدراما The Trip to Greece، الذى من المقرر أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم فى 22 مايو المقبل، العمل ستصل مدته إلى ساعة و50 دقيقة، ويأمل صناع العمل ألا يضطروا إلى تأجيل طرحه، أو بثه على أحدى منصات البث المختلفة بمقابل مادى.

فيلم The Trip to Greece يدور حول سفر الممثلان روب برايدون وستيف كوجان، من بلدة تروي إلى إيثاكا باتباع خطى أوديسيوس، فى اليونان.

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فيلم The Trip to Greece، من بطولة كريم القباني، مارتا باريو، روب برايدون، كورديليا بوجيا، ريتشارد كلوز، ستيف كوجان، جوستين إدواردز، ريبيكا جونسون، كلير كيلان، تيم ليتش، هاري تايلر، تيسا ووكر.

كما أعلنت شركة IFC للإنتاج، شرائها حقوق الملكية لـ فيلم Tesla، الذى سيدور حول القصة الحقيقية لـ المخترع نيكولا تسلا، وجهوده لبناء نظام كهربائي ثوري، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، على أن يقوم الممثل إيثان هوك، بلعب دور المخترع فى العمل الجديد، الذى قام ببطولة عدة أفلام مع الشركة منها "Boyhood" و "Blaze".

ويقوم باخراج العمل الجديد مايكل المريدا، الذى تعاون من قبل مع هوك فى Hamlet، العمل عرض بالفعل فى مهرجان Sundance، على أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم فى 7 أغسطس المقبل، ولم تعلن الشركة عن أى خطط لـ طرحه على أى من شبكات البث، بسبب عدم وجود أى معلومات حول إعادة فتح دور العرض حول العالم بسبب فيروس كورونا.

يتتبع الفيلم علاقة تسلا الخلافية مع زميله المخترع توماس إديسون (كايل ماكلاكلان)، وكذلك الطرق التي تتصادم فيها المثالية العالية مع الصناعة الأمريكية، ومن بين فريق الممثلين أيضًا إيف إيفسون وجيم جافيجان ودوني كيشوارز وريبيكا ديان وجوش هاميلتون ولوسي والترز.