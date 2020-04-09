شكرا لقرائتكم خبر عن بين الأكل والمطبخ.. أكرم حسنى يكشف كيف يقضى وقته فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أكرم حسني، إنه استغل فترة الحظر في إعادة ترتيب جميع أوراقه في المكتب الخاص به، وتنظيم الكتب في المكتبة، قائلا: أنا شخص منظم بطبعي، ولدي هوس بالأدوات المكتبية وعندى العديد من الأدوات المكتبية أرتبها كل فترة" .

وأضاف أكرم خلال مداخلة عبر برنامج "سكايب" في برنامج معكم مني الشاذلي على قناة CBC، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، كما أننى أعمل على تتر مسلسلي الجديد المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ومعي الموزع الموسيقي أحمد وحيد كينج، وخلال تلك الفترة كتبت أغنية عن كورونا وهي بعنوان " يارب تكون كدا مبسوط وأنا في الكمامة بتحامى، بقيت سادة بدل مظبوط ولابس روب فوق البچامة".

وتابع قائلا: دخلت عالم التيك توك مع ابنى على أغنية بكلمك مش بترد، فتجربة التيك توك تجربة جميلة، كما أقضي الوقت في المطبخ فأنا بارع في بعض الأكلات مثل الباستا بالجمبري، والبيكاتا، وبالتأكيد في هذه الفترة سيزيد وزن الجميع لأن مكوثنا في البيت يجعلنا مش بنتحرك من قدام الثلاجة، وبالمناسبة أنا من أكثر الناس اللى فشلت في عمل رچيم فللأكل متعة رهيبة لا يستطع أحد مقاومتها.

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وعن متابعته لأخبار فيروس كورونا، قال: أصبحت الآن أتابع الأخبار العامة فقط ولم أعد أركز على الأخبار السلبية فهناك طاقة سلبية رهيبة بسبب كورونا ونحن لسنا بحاجة إليها في الوقت الحالي .

واختتم حديثه قائلا: أنا لم أتأثر بالحظر لأنني بيتوتي بطبعي وأحب المكوث في المنزل ونحن الآن فى حالة استثنائية فلابد أن نستمتع بها ولدينا فرصة لإعادة ترتيب حياتنا فأنا على يقين أن حياتنا بعد كورونا ستختلف تماما، ليس على مستوى الحكومات فقط ولكن على مستوى البشر أنفسهم .