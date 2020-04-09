شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سلطان تشتاق لليالى الرقص: منك لله يا خفاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة الاستعراضية إيمى سلطان الشهيرة بـ"الراقصة المهندسة" عن افتقادها للرقص، من خلال نشر فيديو لها من إحدى حفلاتها على أنغام الموسيقى الشرقية، وعلقت: منك لله يا خفاش.. أفتقدت تلك الأيام"، فى إشارة منها إلى الأزمة التى يعانى منها العالم بسبب فيروس كورونا.

كانت الراقصة إيمى سلطان، قد صرحت بأنها لم ترقص فى "كباريهات" نهائيا، منذ احتراف الرقص الشرقى، وأضافت أن الفنانة لوسى تمتلك كباريه يقدم رقصًا بطريقة جيدة، مشيرة إلى أنها تعلمت من لوسى كيفية ترقص على أغانى مثل "جبار" للفنان عبد الحليم حافظ، وقامت بتدريبها على فنون الرقص الشرقى.

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وتساءلت إيمى: لماذا لا يقدم الرقص الشرقى فى المكتبات للأسر والعائلات ويقدم فقط فى الكابريهات لافتة إلى أنها كانت تعمل في أحد الفنادق وكان يحظر حينها دخول السيدات المحجبات إلى قاعة الرقص، مما جعلها تترك العمل في ذلك المكان، قائلة: "مش من حق أي شخص يمنع أخر من الدخول لأي مكان بسبب الملابس".