شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحقيقة الكاملة لتبنى جنيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز طفلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد تفاصيل حياة النجمة العالمية جنيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز مركز اهتمام الكثير من وسائل الإعلام بشتى أنحاء العالم، وقد انتشر مؤخرا تساؤل أثار الكثير من الجدل وهو هل تتبنى جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز طفلين معا وذلك لكي تصبح عائلتهما أكبر؟ وهو الأمر الذى نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم، وأكد أن المعلومة الوحيدة الموجودة فى التقارير المتداولة هى أن جنيفر لوبيز تأمل أن تكن أما لطفل والده هو أليكس رودريجيز وهو ما صرحت به النجمة الشهيرة فى شهر ديسمبر الماضى لمجلة People.

بدأت الشائعة بنشر موقع "STAR" تقريرا يؤكد أن لوبيز ورودريجيز يتطلعان إلى جعل عائلتهما أكبر، وبالرغم من أن لكل من الثنائى طفلين من الزيجات السابقة، إلا أن لوبيز تريد أطفال من علاقتها برودريجيز، لكنهما لن يتركا الأمور للصدفة وللحظ".

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وقال مصدر للموقع إن جنيفر لوبيز البالغة من العمر 50 سنة تأمل فى تبنى طفل من بورتوريكو، وجاءت لها هذه الفكرة عندما زارت المكان بعد الإعصار وشاهدت وجود الكثير من المحتاجين هناك، وأضاف المصدر أن رودريجيز أراد أيضا تبنى طفل من موطنه الأصلى وهى "جمهورية الدومينيكان"، واستكمل المصدر قائلا "إن النجمين لا يعارضان فكرة تبنى كل طفل من مكان مختلف، وهما يجدا أنفسهما من الأثرياء، وهناك الكثير من المحتاجين، لذلك يريدون أيضا أن يردا الجميل لمجتمعاتهما".