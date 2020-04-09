شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: يومين وننتهى من تصوير مسلسل البرنس.. ثقة فى الله نجاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو أثناء مغادرته موقع تصوير مشاهد مسلسل البرنس، فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وخلال مغادرته "الكرافان" الخاص به، التقط الأسطورة صور تذكارية مع العاملين فى مدينة الإنتاج والمشاركين ضمن أسرة عمل المسلسل الجديد المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويظهر محمد رمضان، فى مقطع الفيديو أثناء توجهه إلى سيارته الخاصة لمغادرة موقع تصوير المسلسل، بينما أضاف فى خلفية الفيديو مقطع أغنية للمطربة أمينة، وكتب رمضان فى تعليقه على الفيديو: "يومين وننتهى من تصوير مسلسل البرنس ونتقابل بإذن الله فى رمضان 2020.. ثقة فى الله نجاح".

يأتى هذا بعدما كشف النجم محمد رمضان، اليوم الخميس، عن 5 بوسترات لمسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث صمم البوسترات المصور الشهير خالد فضة، وبدأ القائمين على العمل الترويج للمسلسل بطرح البرومو الدعائى للعمل، ثم مجموعة من البوسترات الدعائية.





Advertisements





وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الدعائى للمسلسل، وظهر فيها بطل العمل ومجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين، ويعد "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.











