شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنشر بوستر مسلسل "ونحب تانى ليه" فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تانى ليه" المقرر عرضع في شهر رمضان المقبل، عبر حسابها بموقع انستجرام، وسط حالة من الترقب الكبير من قبل الجمهور، وعلقت قائلة :"بوستر مسلسل ونحب تاني ليه!! رمضان 2020".

فيما هنأ جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز بالمسلسل الجديد "ونحب تانى ليه"، حيث علقت مريم :"مستيناه على نار"، وكتبت آخرى :" بالنجاح والتوفيق إن شاء الله يانجمه"، وعلق أمل :"باين عليه مسلسل حلو".

كما هنأ الفنان حمدى الميرغنى، الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلاً:" حلو اوي مبروك نجاح كالعادة إن شاء الله".

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ويدور مسلسل "ونحب تانى ليه"، حول ياسمين عبد العزيز التي تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد كشفت عن البرومو الدعائى الأول لمسلسلها الرمضانى المقبل "ونحب تانى ليه"، وظهر في البرومو الفنان كريم فهمى، وشريف منيروهو يقول لها في إحدى المشاهد " أنتٍ طالق"، حيث تدورأحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.