شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كمامات وقفازات.. إجراءات احترازية فى جنازة والدة معتز التونى وحماة عمرو الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت عائلة ميرفت عبد الوهاب حماة الإعلامي عمرو الليثي، والدة المخرج معتز التوني، والمستشار محمد التوني، إجراءات احترازية أثناء تشييع جثمانها صباح اليوم الخميس، في مقابر العائلة بطريق الفيوم، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة مع التزام أسرة الراحلة بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

حيث تم توزيع الكمامات والقفازات لكل المعزين بالإضافة إلى تعقيم السيارات التي وجدت في الجنازة.

وشارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في تشييع جنازة، ميرفت عبد الوهاب والدة المخرج معتز التونى، ووالدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، وذلك بمقابر طريق الفيوم، وكان على رأس الحضور الفنانين، بيومي فؤاد، أوس أس، مصطفى خاطر، محمد عد الرحمن، أحمد فتحي، محسن منصور، وهشام ماجد والإعلامي تامر أمين.

كما حضر الجنازة أيضاً رجل الإعلان إيهاب طلعت وحرمه الفنانه شرين وجدي، النائب البرلماني علاء عابد، ياسر الطوخي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنلوجيا، ونواب رئيس الجامعة ومجموعة من عمداء الجامعة ومديرين الإدارات بمجموعة قنوات النهار ونائب رئيس الشبكة، وأيضا رئيس قطاع الإنتاج.

ويرتبط المخرج معتز التونى حالياً بتصوير مسلسله الجديد "عمرو دياب" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر

وتدور أحداث "عمرو دياب" فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانه ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقعان فيه بطلى المسلسل، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهم مسلسلين من بطولته في العامين الماضي.