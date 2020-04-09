فن ومشاهير

توزيع كمامات وقفازات.. إجراءات احترازية فى جنازة والدة معتز التونى وحماة عمرو الليثى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/19
  • 2/19
  • 3/19
  • 4/19
  • 5/19
  • 6/19
  • 7/19
  • 8/19
  • 9/19
  • 10/19
  • 11/19
  • 12/19
  • 13/19
  • 14/19
  • 15/19
  • 16/19
  • 17/19
  • 18/19
  • 19/19

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كمامات وقفازات.. إجراءات احترازية فى جنازة والدة معتز التونى وحماة عمرو الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت عائلة ميرفت عبد الوهاب حماة الإعلامي عمرو الليثي، والدة المخرج معتز التوني، والمستشار محمد التوني، إجراءات احترازية أثناء تشييع جثمانها صباح اليوم الخميس، في مقابر العائلة بطريق الفيوم، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة مع التزام أسرة الراحلة بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس

 

حيث تم توزيع الكمامات والقفازات لكل المعزين بالإضافة إلى تعقيم السيارات التي وجدت في الجنازة.

 

وشارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في تشييع جنازة، ميرفت عبد الوهاب والدة المخرج معتز التونى، ووالدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، وذلك بمقابر طريق الفيوم، وكان على رأس الحضور الفنانين، بيومي فؤاد، أوس أس، مصطفى خاطر، محمد عد الرحمن، أحمد فتحي، محسن منصور، وهشام ماجد والإعلامي تامر أمين.

 

كما حضر الجنازة أيضاً رجل الإعلان إيهاب طلعت وحرمه الفنانه شرين وجدي، النائب البرلماني علاء عابد، ياسر الطوخي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنلوجيا، ونواب رئيس الجامعة ومجموعة من عمداء الجامعة ومديرين الإدارات بمجموعة قنوات النهار ونائب رئيس الشبكة، وأيضا رئيس قطاع الإنتاج.

 

ويرتبط المخرج معتز التونى حالياً بتصوير مسلسله الجديد "عمرو دياب" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر

 

وتدور أحداث "عمرو دياب" فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانه ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقعان فيه بطلى المسلسل، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهم مسلسلين من بطولته في العامين الماضي.

 

3aac6a48-bf95-4ac7-be9e-fd851fb9ed8c

 

 

3fca742a-1b51-4846-9410-3a6378ca9f1c

 

 

4bc98c67-8ae0-4d0a-a4fa-75a4854fde65

 

 

15f82ae6-0b81-4277-8105-004c6ce5f1fc

 

 

241f6616-e4da-4751-af78-2861cdd792a0

 

 

392b886d-4bf8-4540-a159-f64a674add1d

 

Advertisements

 

06101e18-e977-4fca-bbd6-ce4d2a871ed2

 

 

71507c29-bb9f-476e-9164-c39065fc8b8b

 

 

193840aa-ff2e-4f8e-ab3d-0bbf2910fef2

 

 

0489824b-caa7-4c94-bbef-a7fb0c3b3529

 

 

790221c4-e641-4761-9983-43fd500337dc

 

 

8060952e-3605-438d-929c-91d7866fd993

 

 

a34effeb-ac50-4e7b-a841-59f074c1bbbb

 

 

b5f91723-ff89-46a2-87ad-1f80e33065c1

 

 

b227b31d-5c70-4278-ae18-26f0c1c822fd

 

 

d0b385ea-a1a5-47da-83f2-bf3919a01004

 

 

dc936f9c-cf86-4aff-8f72-1d9c978c7d3b

 

 

e38dbc3c-c277-484a-a923-4be7d449df94

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع كمامات وقفازات.. إجراءات احترازية فى جنازة والدة معتز التونى وحماة عمرو الليثى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا