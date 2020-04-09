فيديو| تيك توك يجمع ريهام أيمن وشيما صابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الشخصي بموقع "تيك توك"، فيديو لها مع الإعلامية شيما صابر، وهما يرقصان. وعلقت ريهام أيمن على الفيديو: "عندما لا تستطيع مغادرة المنزل". يُذكر أن الفنان ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في عام 2015، بينما كانت آخر أعمالها عام 2013 من خلال مسلسل العراف.

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