فيديو| بسبب الحظر سامح حسين يلعب "بينج بونج" مع الحائط: "برضه خسرت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان سامح حسين جمهوره، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يمارس لعبة تنس الطاولة ولكن مع الحائط. وظهر "حسين"، في الفيديو وهو يلعب "بينج بونج"، مع الحائط، حيث جلب "طاولة" من المنزل ورسم بمنتصفها شريط أحمر، كي تبدو ترابيزة تنس الطاولة، وعلق على الفيديو قائلًا: "هنحارب الكورونا.. قاعد بالبيت". وقال حسين في آخر الفيديو بعد سقوط الكرة: "برضه خسرت". وكان آخر أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، بمشاركة الفنانة حنان عادل التى حلت محل الفنانة سهر الصايغ.

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