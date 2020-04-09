"البرنس" و"الفتوة" و"الاختيار".. مسلسلات تأكد عرضها في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

على قدم وساق يتم التجهيز للأعمال الفنية المقرر عرضها في السباق الرمضاني، بعض الأعمال تأكد عرضها، بعد الانتهاء من معظم مشاهدها، وعرضت القنوات "بروموهات" لتشويق الجمهور لها، ومن بينها:

البرنس

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة البرنس، وشخصية رضوان البرنس "يجسده محمد رمضان"، وبعد وفاة والده، يجد نفسه في مواجهة مع أسرته بسبب الميراث.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان ونور ونجلاء بدر، وسيتم عرضه على قناة "إم بي سي 1"، وقناة "دي إم سي".

بـ100 وش

تجسد نيللي كريم شخصية سكر، وهي نصابة محترفة، وتقع أحداث المسلسل في إطاركوميدي لايت، إذ يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من بطولة نيللي كريم وآسرياسين وإسلام إبراهيم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وحتى الآن تأكد عرضه على قناة دبي.

View this post on Instagram A post shared by Drama Ramadan دراما رمضان (@drama.ramdan) on Apr 6, 2020 at 5:59am PDT

لعبة النسيان

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، المسلسل من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني.

وتأكد عرض المسلسل على قناة إم بي سي مصر.

مسلسل النهاية

في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف ومحمد لطفي وعمرو عبدالجليل وناهد السباعي، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.

لم تعلن أي قناة عن عرض المسلسل حتي كتابة هذه السطور، لكن صناع العمل يأكدون عرضه في الموسم الرمضاني، وكان آخرها تصريح مخرج

العمل في مطلع شهر أبريل يؤكد أن المسلسل سيتم عرضه في السباق الرمضاني.

شاهد عيان

المسلسل من تأليف أحمد مجدي وإخراج محمد حماقي، في ثاني تجربة إخراجية له بعد فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبي.

ويشارك الرداد في البطولة، الفنانة بسمة وهنا شيحة ومحمد لطفي ووليد فواز، وغيرهم من النجوم، وسيتم عرضه حصريا على قناة النهار.

السلطانة

تدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حول سيدة تقوم بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

المسلسل من بطولة غادة عبدالرازاق وحسن حسني ومحمد لطفي ومن إخراج محمد بكير، وستيم عرض المسلسل على قناة النهار.

الاختيار

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإياد نصار وإسلام حافظ من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وسيتم عرض المسلسل على قناة ON E .

ليالينا

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، وتدورأحداثه في إطاراجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته صابرين،غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.

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ومن المقرر عرض المسلسل على قناتي CBC وCBC دراما.

لما كنا صغيرين

تدور الأحداث في إطار تشويقي، إذ يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي، المسلسل بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويضم العديد من الفنانين منهم خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حجازي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

ولم تعلن أي قناة عن عرض المسلسل على شاشتها في شهر رمضان، لكن فريق العمل أكد عرضه في شهر رمضان.

فلانتينو

تدور أحداث مسلسل فلانتينو حول رجل أعمال يُدعى نورعبدالحميد ويشتهر باسم فلانتينو، يمتلك نور هو وزوجته سلسلة مدارس إنترناشيونال، تحدث بعض الخلافات بينهما، ليمر نور فلانتينو "عادل إمام" بالعديد من المغامرات والأحداث الشيقة طوال أحداث المسلسل.

المسلسل من بطولة الزعيم عادل إمام،دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد وحمدي الميرغني، من تأليف أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، وسيتم عرضه على قناة سي بي سي.

رجالة البيت

ينتقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يتفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.

المسلسل من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد وويزو، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان وفقا لتصريحات أكرم حسني وأحمد فهمي.

ونحب تاني ليه

يحمل مسلسل ونحب تاني ليه الطابع الرومانسي وتدور أحداثه حول المشاكل الزوجية والأسرية من خلال مجموعة كبيرة من المواقف والأحداث اليومية، المسلسل من بطولة ياسمين عبدالعزيز وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وسيتم عرض المسلسل على قناة الحياة وقناة أبو ظبي.

اتنين في الصندوق

يتحدث المسلسل عن فئة عمال النظافة ومشاكلهم ويومياتهم في الشوارع والتعامل مع الناس، المسلسل من بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة الشهير بـأوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، هايدي رفعت وأحمد عبدالله محمود، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، وﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، وسيتم عرضه على قناة إم بي سي مصر.

عمرو دياب

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهما العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما، المسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وإخراج معتز التوني.

لم يتم تحديد القناة العارضة للمسلسل، لكن صناع العمل أكدوا عرضه في الموسم الرمضاني، وتم طرح بوسترات المسلسل.

سكر زيادة

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول علاقة تجمع 4 سيدات تعيشن في منزل واحد، المسلسل بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر ومن إخراج وائل إحسان، وسيتم عرضه على قناة إم بي سي مصر.

الفتوة

تدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، التي ينظمها ويدير شئونها، أشخاص يُطلق عليهم "الفتوات".

المسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولي من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وسيتم عرض المسلسل على قناة الحياة.

فرصة تانية

تقدم الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة ثانية" في شهر رمضان 2020، من بطولة محمود البزاوي، وأحمد مجدي، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وإخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.

وتجسد ياسمين دور فتاة تدعى ملك، وهي فتاة من طبقة أرستقراطية تعمل في إحدى الشركات الكبرى وترفض الزواج بسبب طموحاتها الكبيرة ومستقبلها.

وتم عرض برومو المسلسل من قبل الشركة المنتجة لكن لم تعلن عن القناة العارضة حتى الآن.

دهب عيرة

تشارك الفنانة يسرا في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "دهب عيرة"، الذي من المقرر عرضه على قناة دبي.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهنى، وتيام مصطفى قمر.