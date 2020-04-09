صورة| بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تخوض به السباق الرمضاني. وظهرت ياسمين في البوستر بفستان أحمر وتضع وردة حمراء في شعرها، وتقف بين شريف منير وكريم فهمي. مسلسل ونحب تاني بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وعلا رشدي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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