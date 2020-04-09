وضع الملحن خالد عادل على أجهزة التنفس الصناعي بعد دخوله في غيبوبة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المهندس حسام عادل أن شقيقه الملحن خالد عادل دخل في حالة غيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، موضحا أنه ما زال في مستشفى شبرا العام.

وقال حسام في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "خالد يعاني من التهاب رئوي حاد، ولم نستطيع نقله إلى المستشفى الخاص كما سبق وقررنا بالاتفاق مع الفنان تامر حسني، نظرا لحالته الصحية الحرجة".

ويعاني الملحن خالد عادل من وجود مياه على الرئة وحول القلب، وتسمم دموي ناتج عن الالتهاب الخلاوي بالغدتين، إلى جانب مشاكل بالطحال والفشل الكلوي منذ فترة طويلة، وأعلن تامر حسني تكفله بحالة خالد ماديا، ونقله لمستشفى خاص، لكن تدهور حالته الصحية حال دون ذلك.