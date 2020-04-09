شاهد حفل أنغام على قناة وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تعرض وزارة الثقافة بيوتيوب حفلا موسيقيا للفنانة أنغام، تحت شعار "سهرة مع أنغام".

وتأتي حفلة ضمن فعاليات وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل، منعا لتفشي فيروس كورونا.

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وتوفيت منذ قليل، والدة المايسترو محمد على سليمان، جدة المطربة أنغام والموزع الموسيقى خالد سليمان، وتعيش المطربة أنغام حالة من الحزن على فراق جدتها، كما أنها ودعت منذ أيام الشاعر صلاح فايز، الذي ساهم في نجوميتها ببداية مشوارها الغنائي.

ويمكنك مشاهدة الحفل من هنا، الذي ينطلق في التاسعة.