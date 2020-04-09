تعرف على موعد انتهاء تصوير البرنس لمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمدر مضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو من كواليس تصوير مسلسل البرنس، في أثناء التقاط الصور التذكارية مع جمهوره في الشارع.
وعلق رمضان على الفيديو: "يومين وننتهي من تصوير مسلسل البرنس، ونتقابل بإذن الله في رمضان2020، ثقة في الله نجاح".
مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان ونور اللبنانية ونجلاء بدر وروجينا وسلوى عثمان وإدوار ومحمد حاتم وأحمد داش.
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