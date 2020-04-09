تراند اليوم : تثير الجدل.. أنغام تتجاهل وفاة جدتها وتغني في حفل أون لاين

حالة من الجدل أثارتها الفنانة أنغام، بعد إعلان إقامة حفل لها عبر الأون لاين، على الرغم من وفاة جدتها من ساعات.



وأعلن الموزع الموسيقي خالد سليمان، شقيق المطربة أنغام، عن وفاة جدتهما لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان.

وكتب خالد سليمان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون جدتي لوالدي في ذمه الله اسالكم الفاتحه والدعاء".

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وأكد مصدر مقرب من أنغام أنها ووالدها لن يقيما عزاء بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإلتزاما بقرارات الدولة في هذا الصدد.

يذكر أنه سوف يعرض لـ أنغام، حفل غنائي أون لاين مسجل اليوم الخميس على قناة وزارة الثقافة عبر يوتيوب في تمام الساعة التاسعة مساءً، في محاولة للترفيه عن الجمهور.

وبعد الإعلان عن تأكيد إقامة الحفل، انقسم النشطاء بين مطالين لها باحترام وفاة جدتها وتقديم اعتذار عن الحفل، وبين مؤيد لإقامة الحفل.

