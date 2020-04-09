فوربس تختار كايلي جينر كأصغر مليارديرة عصامية في العالم للسنة الثانية..فكم تبلغ ثروتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 10:46 مساءً - اختارت مجلة فوربس العالمية ضمن قائمتها السنوية لأصغر المليارديرات في العالم لعام 2020،قطب الماكياج ونجمة الواقع الأمريكية كايلي جينر كأصغر مليارديرة عصامية في العالم للسنة الثانية على التوالي،وهي واحدة من ضمن أصغر 10 مليارديرات عصاميين في العالم،تبلغ ثروتهم مجتمعة حوالي 15 مليار و900 مليون دولار أمريكي،ويتحدرون من الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا وهونغ كونغ وإيرلندا والنرويج.



كم تبلغ ثروة كايلي جينر؟



وبحسب مجلة فوربس العالمية،تبلغ قيمة ثروة الشابة الأمريكية كايلي جينر البالغة من العمر 22 عاماً التي احتلت المرتبة الأولى في قائمة أصغر المليارديرات في العالم،حوالي مليار دولار ،استطاعت كسبها من علامتها التجارية الخاصة لمستحضرات التجميل التي تحقق مبيعات هائلة في الولايات المتحدة ودول كثيرة حول العالم.

ووقعت في نوفمبر الماضي صفقة بيع 51 بالمائة من أسهم شركتها الخاصة العملاقة "كايلي كوزمتيك" للتجميل بقيمة 600 مليون دولار.

وضمت القائمة أيضاً: ألكسندرا أندريسن،وكاترينا أندريسين،وجوستاف ويتزو.