شقيق الملحن خالد عادل يكشف لـ الوفد أخر تطوراته الصحية وعدم نقله لمستشفى خاص

كشف المهندس حسام عادل شقيق الملحن خالد عادل أخر تطورات الصحية وعدم نقله إلى مستشفى خاص حتي الآن.

وأكد حسام في تصريحات لـ الوفد قائلًا: مازال الملحن خالد يمكث بالمستشفى، وهو يعاني من التهاب رئوي حاد، وعلى أجهزة تنفس صناعي.

وأضاف المهندس حسام، قائلًا: الملحن خالد عادل دخل

في غيبوبة ولم نستطيع نقله من المستشفى إلى مستشفى أخرى نظرًا لحالته الحرجة.

وتوجه حسام بالشكر إلى نجم الجيل تامر حسني، الذي قرر أن يتكفل بمصاريف علاجه بالكامل، قائلًا: تامر من الساعة الأولى التي دخل بها عادل المستشفى،

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وتامر يوميًا يسأل عنه ويتابعه لحظة بلحظه.

وأضاف حسام قائلًا: تامر متكلف بعلاج خالد كاملًا ليس ماديًا فقط بل معنويًا أيضًا.

وأشاد حسام بنجم الجيل تامر حسني، قائلًا: تامر حسني أصيل وشهم وجدع وعلى المستوى الشخصي إنسان جميل ومهذب وذو أخلاق عالية.

وأختتم المهندس حسام حديثه، قائلًا: أتوجه بالشكر إلى جميع من يتواصلون ويسألون على صحة خالد، مطالبًا لجميع جمهوره الاستمرار في الدعاء.