العوضي ل ياسمين عبد العزيز: مبروك يا حبيبتي هتكسري الدنيا

هنأ الفنان أحمد العوضي، النجمة ياسمين عبد العزيز ببطولة مسلسلها الرمضاني الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وكتب "العوضي": "مبروك يا حبيبتي إن شاء الله هتكسري الدنيا"، بالإضافة الى تهنئته للفنان كريم فهمي، والذي يشاركها بطولة مسلسلها الرمضاني الجديد "ونحب تاني ليه". كريم فهمي، والذي يشاركها بطولة مسلسلها الرمضاني الجديد "ونحب تاني ليه". Advertisements مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وعلا رشدي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري. عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري. يذكر ان العوضي و ياسمين عبد العزيز شاركا سوياً في بطولة مسلسل "لآخر نفس"، والدي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي، المسلسل من بطولة فتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني و تاليف عبد الله حسن و اخراج حسام علي.

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