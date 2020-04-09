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بث مباشر .. مصطفى حجاج يحيي حفل غنائي لايف

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نشرت قناة ان جي ميوزك الرسمية فيديو بث مباشر لنقل فعاليات لحفل الفنان مصطفى حجاج أون لاين، وجاء ذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

 

وتألق الفنان مصطفى حجاج بباقة لامعة من أجمل أغانيه، ومنها: بناقصه، أنا موجود، زحمة حياتي، وحشوني، خطوة، نصيبي وقسمتي.

 

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يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح

مؤخرًا ألبوم هتزهزه، وضم الألبوم على 9 أغاني من بينهم: آه يا حنان، بعدك حياتي تمام، بناقصه، جرح بعد جرح، نصيبي وقسمتي، يا مصطفى، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

 

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